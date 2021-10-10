Семь человек выжили при крушении самолета в Татарстане

На месте падения самолета L-410 в Татарстане Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Из упавшего самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана достали семь человек живыми, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС РФ.

Как отмечается, пожарно-спасательные подразделения находятся на месте ЧП, на борту самолета находилось 23 человека, проводятся дальнейшие аварийно-спасательные работы.

Между тем, источник в авиаотрасли сообщил "Интерфаксу", что пилоты разбившегося L-410, по предварительной информации, погибли. Как он сказал, ведутся работы по эвакуации пассажиров.

Самолет, по его данным, принадлежал Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

Ранее информированный источник заявил агентству, что отказ техники рассматривается в качестве основной причины крушения L-410 в Татарстане. "По предварительным данным, во время полета произошел отказ, пилот попытался совершить вынужденную посадку, однако удар о землю оказался очень сильным", - сообщил он.