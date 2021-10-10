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Семь человек выжили при крушении самолета в Татарстане

Семь человек выжили при крушении самолета в Татарстане
На месте падения самолета L-410 в Татарстане
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Из упавшего самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана достали семь человек живыми, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС РФ.

Как отмечается, пожарно-спасательные подразделения находятся на месте ЧП, на борту самолета находилось 23 человека, проводятся дальнейшие аварийно-спасательные работы.

Между тем, источник в авиаотрасли сообщил "Интерфаксу", что пилоты разбившегося L-410, по предварительной информации, погибли. Как он сказал, ведутся работы по эвакуации пассажиров.

Самолет, по его данным, принадлежал Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

Ранее информированный источник заявил агентству, что отказ техники рассматривается в качестве основной причины крушения L-410 в Татарстане. "По предварительным данным, во время полета произошел отказ, пилот попытался совершить вынужденную посадку, однако удар о землю оказался очень сильным", - сообщил он.

Let L 410 "Turbolet" - легкий многоцелевой двухмоторный самолет для местных воздушных линий. Разработан в 1966-1967 годах конструкторским бюро чехословацкого авиационного завода Let Kunovice.

В ноябре 2018 года в России был выпущен первый L 410, собранный на базе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге. Сборочный цех УЗГА площадью 12,5 тысяч квадратных метров позволяет производить серийный выпуск L-410 до 20 самолетов в год.

Татарстан L-410

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