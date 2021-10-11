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Обязательную вакцинацию для работников ряда сфер ввели в ЕАО

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Главный санитарный врач Еврейской автономной области (ЕАО) подписал постановление, согласно которому работники здравоохранения, образования, социальной сферы должны быть привиты вакциной от коронавируса, сообщается в документе, опубликованном в понедельник на сайте территориального управления Роспотребнадзора.

В перечень сфер, работники которых подлежат обязательной вакцинации, также попали торговля, общественное питание, транспорт, индустрия развлечений (кинотеатры, игровые комнаты), жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика, оказание бытовых и финансовых услуг.

Согласно постановлению, руководителям предприятий, индивидуальным предпринимателям необходимо организовать проведение профилактической вакцинации сотрудников первым компонентом до 15 ноября, вторым - до 15 декабря. При этом, необходимо, чтобы было привито не менее 80% работников.

Предписано также отстранить от работы или перевести на удаленную работу тех, кто не будет вакцинирован в установленные сроки без уважительных причин.

В постановлении главврача отмечается, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе фиксируется с мая 2021 года.

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Хроника 09 января 2020 года – 11 октября 2021 годаПандемия коронавируса
ЕАО Коронавирус

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