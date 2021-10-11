Роспотребнадзор в Приморье ввел обязательную вакцинацию для людей ряда профессий

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан вводится в Приморье, соответствующее решение принято руководством территориального управления Роспотребнадзора, сообщила глава регионального управления ведомства Татьяна Детковская.

По ее словам, обязательная вакцинация затронет граждан, работающих в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания населения, транспорта, культуры, физкультуры и спорта, экскурсионно-выставочной деятельности, торговли, общественного питания, гостиничных услуг, в детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах, техническом обслуживании, ремонте, предоставлении персональных услуг, почтовой связи, клининге, парикмахерских, прачечных, химчистке.

Кроме того, сделать прививки необходимо сотрудникам пищевой промышленности, сферы рыболовства, береговых рыбоперерабатывающих предприятий, холодильных терминалов, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, промышленных предприятий, государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, работникам органов власти и местного самоуправления.

Руководителям предприятий, организаций, работающим в Приморье, необходимо вакцинировать не менее 80% от общего количества сотрудников. С 11 ноября предписано перевести на дистанционный режим граждан, не получивших ни одного компонента вакцины, с 15 декабря - не закончивших вакцинацию.

Первым компонентом необходимо вакцинироваться до 15 ноября, вторым - до 15 декабря 2021 года. Постановление не распространяется на граждан, имеющих противопоказания к прививке.

По данным Роспотребнадзора, в крае сохраняется напряженная обстановка по COVID-19. Ежедневно выявляются более 200 новых случаев. При этом темпы вакцинации в регионе остаются низкими, что не позволяет сформировать коллективный иммунитет. На данный момент двукратно вакцинировались 374,5 тыс. человек, это 41,5% от плана.