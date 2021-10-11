В Новгородской области введут обязательную вакцинацию для части граждан
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Обязательную вакцинацию от коронавируса вводят в Новгородской области для сотрудников торговли, общественного питания, транспорта, ЖКХ, здравоохранения, социальной защиты, образования и сферы услуг, сообщил в понедельник представитель регионального управления Роспотребнадзора (УРПН) на заседании областного штаба по борьбе с эпидемией.
Решение об этом вступит в силу во вторник, 12 октября.
Как пояснил представитель УРПН, ужесточение требований по вакцинации связано с взрывным распространением инфекции.
"За последнюю неделю заболели 1 158 новгородцев, каждые сутки - более 26 человек на 100 тыс. населения. Рост заболеваемости - 19,4%", - сказал представитель ведомства.
Согласно сведениям УРПН, эти региональные показатели значительно превышают общероссийские.
Как сообщил на заседании штаба представитель регионального Министерства здравоохранения, в настоящий момент в стационарах на лечении находятся 1 479 новгородцев, 11 из них - на аппаратах искусственной вентиляции легких, еще 3 174 человека лечатся амбулаторно.
Несколько больниц в регионе дополнительно перепрофилированы на лечение коронавирусных больных. "(Несмотря на это) реанимации переполнены", - сказал представитель ведомства. В тяжелой форме болеют, в основном, непривитые новгородцы, отметили в Министерстве здравоохранения.
Новые ограничения в Новгородской области
Как заявил на заседании штаба губернатор области Андрей Никитин, со вторника его указом в регионе будут введены дополнительные ограничительные меры.
Все массовые мероприятия отменяются. Для неработающих новгородцев старше 65 лет вводится обязательная самоизоляция. При этом пенсионерам будут разрешаться прогулки на свежем воздухе и посещения продуктовых магазинов и аптек.
Никитин потребовал от полиции и представителей других ведомств ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и торговых центрах.
Вход в рестораны, кафе, гостиницы, театры, кинотеатры, музеи, библиотеки, стадионы и в другие учреждения культуры, общественного питания и спортивные сооружения будет разрешен исключительно по QR-коду, сообщил глава региона.