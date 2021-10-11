В Новгородской области введут обязательную вакцинацию для части граждан

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Обязательную вакцинацию от коронавируса вводят в Новгородской области для сотрудников торговли, общественного питания, транспорта, ЖКХ, здравоохранения, социальной защиты, образования и сферы услуг, сообщил в понедельник представитель регионального управления Роспотребнадзора (УРПН) на заседании областного штаба по борьбе с эпидемией.

Решение об этом вступит в силу во вторник, 12 октября.

Как пояснил представитель УРПН, ужесточение требований по вакцинации связано с взрывным распространением инфекции.

"За последнюю неделю заболели 1 158 новгородцев, каждые сутки - более 26 человек на 100 тыс. населения. Рост заболеваемости - 19,4%", - сказал представитель ведомства.

Согласно сведениям УРПН, эти региональные показатели значительно превышают общероссийские.

Как сообщил на заседании штаба представитель регионального Министерства здравоохранения, в настоящий момент в стационарах на лечении находятся 1 479 новгородцев, 11 из них - на аппаратах искусственной вентиляции легких, еще 3 174 человека лечатся амбулаторно.

Несколько больниц в регионе дополнительно перепрофилированы на лечение коронавирусных больных. "(Несмотря на это) реанимации переполнены", - сказал представитель ведомства. В тяжелой форме болеют, в основном, непривитые новгородцы, отметили в Министерстве здравоохранения.

Новые ограничения в Новгородской области

Как заявил на заседании штаба губернатор области Андрей Никитин, со вторника его указом в регионе будут введены дополнительные ограничительные меры.

Все массовые мероприятия отменяются. Для неработающих новгородцев старше 65 лет вводится обязательная самоизоляция. При этом пенсионерам будут разрешаться прогулки на свежем воздухе и посещения продуктовых магазинов и аптек.

Никитин потребовал от полиции и представителей других ведомств ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и торговых центрах.

Вход в рестораны, кафе, гостиницы, театры, кинотеатры, музеи, библиотеки, стадионы и в другие учреждения культуры, общественного питания и спортивные сооружения будет разрешен исключительно по QR-коду, сообщил глава региона.