Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Новгородской области введут обязательную вакцинацию для части граждан

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Обязательную вакцинацию от коронавируса вводят в Новгородской области для сотрудников торговли, общественного питания, транспорта, ЖКХ, здравоохранения, социальной защиты, образования и сферы услуг, сообщил в понедельник представитель регионального управления Роспотребнадзора (УРПН) на заседании областного штаба по борьбе с эпидемией.

Решение об этом вступит в силу во вторник, 12 октября.

Как пояснил представитель УРПН, ужесточение требований по вакцинации связано с взрывным распространением инфекции.

"За последнюю неделю заболели 1 158 новгородцев, каждые сутки - более 26 человек на 100 тыс. населения. Рост заболеваемости - 19,4%", - сказал представитель ведомства.

Согласно сведениям УРПН, эти региональные показатели значительно превышают общероссийские.

Как сообщил на заседании штаба представитель регионального Министерства здравоохранения, в настоящий момент в стационарах на лечении находятся 1 479 новгородцев, 11 из них - на аппаратах искусственной вентиляции легких, еще 3 174 человека лечатся амбулаторно.

Несколько больниц в регионе дополнительно перепрофилированы на лечение коронавирусных больных. "(Несмотря на это) реанимации переполнены", - сказал представитель ведомства. В тяжелой форме болеют, в основном, непривитые новгородцы, отметили в Министерстве здравоохранения.

Новые ограничения в Новгородской области

Как заявил на заседании штаба губернатор области Андрей Никитин, со вторника его указом в регионе будут введены дополнительные ограничительные меры.

Все массовые мероприятия отменяются. Для неработающих новгородцев старше 65 лет вводится обязательная самоизоляция. При этом пенсионерам будут разрешаться прогулки на свежем воздухе и посещения продуктовых магазинов и аптек.

Никитин потребовал от полиции и представителей других ведомств ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и торговых центрах.

Вход в рестораны, кафе, гостиницы, театры, кинотеатры, музеи, библиотеки, стадионы и в другие учреждения культуры, общественного питания и спортивные сооружения будет разрешен исключительно по QR-коду, сообщил глава региона.

Хроника коронавируса. Октябрь.

9
В Сан-Паулу открыли мемориал памяти жертв COVID-19. Количество смертельных случаев от коронавируса в Бразилии достигло почти 600 тысяч.7 октября. В настоящее время 75% населения Китая вакцинировано.6 октября. В словенской Любляне прошла акция против мер по борьбе с коронавирусом.5 октября. За сутки в Таиланде было зарегистрировано 9,866 новых случаев COVID-19 и еще 92 случая смерти пациентов. На фото: Вегетарианский фестиваль в Бангкоке.4 октября. Школы мексиканского Акапулько вновь открылись для учащихся.4 октября. Мельбурн стал городом с самым затяжным локдауном в мире. Австралийский город побил рекорд 245-дневного карантина в Буэнос-Айресе.3 октября. В Индии частично открылись школы после ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19.2 октября. Число погибших от COVID-19 в США превысило 700 000 - это больше населения Бостона. На фото: арт-инсталляция, посвященная жертвам COVID-19, в Вашингтоне.1 октября. Многие жители Венесуэлы с весны ожидают второго компонента вакцины Sputnik V. На фото: 88-летняя Эсперита Гарсия, страдающая COVID-19, сидит в доме своей дочери в Каракасе.
В Сан-Паулу открыли мемориал памяти жертв COVID-19. Количество смертельных случаев от коронавируса в Бразилии достигло почти 600 тысяч.
Новгородская область Коронавирус

Новости по теме

Новости

В Кремле сочли нереальным введение в России штрафов за отказ от вакцинации

Источник сообщил, что Нуланд встретится с Козаком в Москве 13 октября

Пандемия коронавируса

Минздрав РФ разрешил испытания "КовиВака" на пожилых

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 29,4 тыс. человек

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 29,4 тыс. человек

Врачи оценили состояние выживших в катастрофе L-410 как стабильно тяжелое

Татарстан выплатит по 1 млн рублей семьям погибших при крушении L-410

Пандемия коронавируса

Обязательную вакцинацию для работников ряда сфер ввели в ЕАО

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 октября

Медведев назвал бессмысленными контакты с Киевом до появления "вменяемого руководства"

Медведев назвал бессмысленными контакты с Киевом до появления "вменяемого руководства"

Что произошло за день: воскресенье, 10 октября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });