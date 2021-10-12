Росгвардия предложила тщательнее проверять желающих приобрести оружие

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Росгвардия подготовила законопроект, согласно которому МВД и ФСБ смогут проводить проверку граждан перед выдачей им лицензии на приобретение оружия.

"Лицензию на приобретение оружия предлагается не выдавать гражданам Российской Федерации, в отношении которых по результатам проверки, проведенной органами внутренних дел и (или) органами федеральной службы безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, вынесено заключение о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту, который опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно законопроекту, ограничения призваны не допустить владение оружием гражданами, причастными к организованной преступной группе, в том числе экстремистской или террористической направленности, а также теми, кто планирует использовать его для совершения преступлений.

Также ведомство предлагает внести в Федеральный закон "Об оружии" изменения, на основании которых гражданину может быть отказано в выдаче лицензии на приобретения оружия. Помимо того, ведомства получат право аннулировать ранее выданные разрешения на хранение, ношение и использование оружия.