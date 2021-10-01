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Арестован подозреваемый в стрельбе в поселке Вохтога

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Грязовецкий районный суд арестовал до 27 ноября 54-летнего Андрея Тарасова, которого подозревают в том, что он стрелял в двух жителей Вохтоги и убил одного из них, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

По версии следствия, 28 сентября около 16:00 Тарасов на улице Строителей на почве личной неприязни выстрелил из обреза охотничьего ружья в голову знакомой и она погибла. Полчаса спустя он зашел в квартиру на Юбилейной улице и выстрелил в находившегося там мужчину, его спасли врачи.

Следствие установило, что подозреваемый пытался стрелять и в третьего человека, но у него не получилось "из-за технической неисправности неустановленного оружия".

Тарасова задержали 29 сентября. Ему вменяют убийство и покушение на убийство.

Суд учел, что подозреваемый был ранее судим за совершение аналогичных преступлений и имеет непогашенную судимость за причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Ранее сообщалось, что жительница Вохтоги была на улице застрелена из ружья. Еще один местный житель был ранен у себя дома, и сообщил полиции, что стрелял его отец.

Вохтога СКР Вологодская область Андрей Тарасов Грязовецкий суд

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