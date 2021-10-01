Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Полицейские в Сочи задержали открывшего стрельбу туриста

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Полицейские в Сочи задержали туриста, который стрелял из травматического пистолета на набережный поселка Красная Поляна, сообщили "Интерфаксу" в городском УВД в пятницу.

Накануне вечером 19-летний приезжий из Свердловской области несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного пистолета в Красной Поляне, после чего скрылся на автомобиле, сказал собеседник агентства.

Полицейские разыскали и задержали гостя курорта. Пистолет и патроны изъяты и направлены на экспертизу.

"В отношении молодого человека составлен административный протокол по статье 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях - неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", - подчеркнул представитель сочинской полиции.

Ранее сообщалось, что 26 сентября мужчина открыл стрельбу в торгово-развлекательном центре "Море молл". В отношении 24-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с использованием оружия). Суд арестовал его на два месяца.

29 сентября сочинские полицейские разыскали и задержали водителя - туриста из Санкт-Петербурга, который стрелял из окна автомобиля во время обгона другой машины. В отношении него составлен протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Его автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Сочи МВД

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 1 октября

Нефтепродукты вытекли в акваторию сахалинского порта

Нефтепродукты вытекли в акваторию сахалинского порта

В здание правительства Мурманской области неизвестный кинул бутылки с горючей смесью

Михаил Эскиндаров уйдет с поста ректора Финансового университета 15 ноября

Управляющего директора Сбербанка Зака арестовали по подозрению в мошенничестве

Управляющего директора Сбербанка Зака арестовали по подозрению в мошенничестве

ФСБ утвердила список сведений об обороне и космосе, передача которых навредит РФ

Что произошло за день: четверг, 30 сентября

Сбербанк нашел замену находящейся под следствием Раковой

Суд арестовал основателя концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина

Суд арестовал основателя концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина
Пандемия коронавируса

В Липецкой области некоторые категории работников обязали привиться от COVID

В Липецкой области некоторые категории работников обязали привиться от COVID
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });