Полицейские в Сочи задержали открывшего стрельбу туриста

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Полицейские в Сочи задержали туриста, который стрелял из травматического пистолета на набережный поселка Красная Поляна, сообщили "Интерфаксу" в городском УВД в пятницу.

Накануне вечером 19-летний приезжий из Свердловской области несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного пистолета в Красной Поляне, после чего скрылся на автомобиле, сказал собеседник агентства.

Полицейские разыскали и задержали гостя курорта. Пистолет и патроны изъяты и направлены на экспертизу.

"В отношении молодого человека составлен административный протокол по статье 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях - неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", - подчеркнул представитель сочинской полиции.

Ранее сообщалось, что 26 сентября мужчина открыл стрельбу в торгово-развлекательном центре "Море молл". В отношении 24-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с использованием оружия). Суд арестовал его на два месяца.

29 сентября сочинские полицейские разыскали и задержали водителя - туриста из Санкт-Петербурга, который стрелял из окна автомобиля во время обгона другой машины. В отношении него составлен протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Его автомобиль помещен на специализированную стоянку.