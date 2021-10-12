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В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Подмосковные предприятия сферы услуг должны организовать обязательную вакцинацию не менее 80% сотрудников к 10 декабря, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"Руководителям данных предприятий необходимо в срок до 10 ноября 2021 года организовать вакцинацию от COVID-19 первым компонентом вакцины (или однокомпонентной), а к 10 декабря 2021 года - вторым компонентом вакцины - не менее 80% сотрудников", - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова.

Сделать прививки должны сотрудники сферы торговли, общепита, доставки, салонов красоты, транспорта, фитнес-клубов, МФЦ, салонов красоты и другие, добавили в пресс-службе.

С 4 по 10 октября в регионе был выявлен 12 041 случай заболевания COVID-19, что почти на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей.

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Подмосковье Коронавирус

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