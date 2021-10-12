Первыми вице-спикерами Думы стали Жуков и Мельников
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Выдвинутый "Единой Россией" Александр Жуков и коммунист Иван Мельников стали первыми вице-спикерами Госдумы. За их назначение проголосовали депутаты на первом заседании VIII созыва палаты.
Вице-спикерами от "Единой России" стали Алексей Гордеев, Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Петр Толстой, Сергей Неверов, Шолбан Кара-Оол.
Вице-спикером от "Справедливой России - За правду" стал Александр Бабаков, от ЛДПР - Борис Чернышов, от фракции "Новые люди" - Владислав Даванков.
Вячеслав Володин снова был избран спикером.