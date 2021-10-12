Льву Пономареву грозит штраф за отсутствие маркировки "иноагент" в его постах

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) составил и передал в суд административный протокол на ветерана российского правозащитного движения Льва Пономарева (признан СМИ - иностранным агентом) за то, что тот не поставил предусмотренную для СМИ-иноагентов маркировку в своих публикациях в соцсетях, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"Роскомнадзор составил административный протокол по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ в отношении Льва Пономарева. Для определения меры наказания протокол передан в суд", - сообщили в РКН.

В ведомстве уточнили, что протокол составлен 11 октября "в присутствии представителей иноагента за отсутствие соответствующей маркировки в 24 постах в Facebook, 13 в Twitter и двух постах в Instagram".

Согласно КоАП, по части 1 статьи 19.34.1 (Нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента) предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан в размере 10 тыс. руб.; на должностных лиц – 50 тыс. руб.; на юрлиц – 500 тыс. руб.

28 декабря 2020 года Минюст России включил первые пять физических лиц, в том числе Пономарева в реестр СМИ-иноагентов. Кроме него в этот реестр были включены Дарья Апахончич, Денис Камалягин, Сергей Маркелов и Людмила Савицкая.

В конце декабря 2020 года Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать иностранными агентами физлиц и общественные объединения без образования юрлица, которые занимаются политикой в РФ и получают зарубежное финансирование. 7 марта общественное объединение "За права человека", которое возглавлял Пономарев, было ликвидировано в связи с внесением Пономарева в реестр СМИ-иноагентов.

Такое решение принято, в частности, из-за недавнего вступления поправок в законодательство о некоммерческих организациях и общественных объединениях, предполагающих необходимость регистрировать как иностранных агентов даже незарегистрированные общественные объединения, и вводящих ответственность даже для рядовых их участников. Первым пополнившим новый соответствующий реестр таких организаций-иноагентов Минюста 18 августа стало незарегистрированное движение в защиту прав избирателей "Голос".

Движение "За права человека", созданное 20 ноября 1997 года, было признано Минюстом РФ в 2014 году НКО-иностранным агентом, после чего стало действовать без образования юридического лица.