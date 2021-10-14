Суд оставил главреда "Псковской губернии" в реестре СМИ-иноагентов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Псковский областной суд оставил в силе решение Псковского городского суда об отказе удовлетворить иска главного редактора издания "Псковская губерния" Дениса Камалягина о признании незаконным его включение в реестр иностранных СМИ-иноагентов, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

Областному суду были представлены финансовые документы, которые подтверждали, что Камалягин получал деньги от иностранной организации. Суд оставил решение городского суда без изменения.

Камалягин оказался в первой группе россиян, которых Минюст в декабре 2020 года признал СМИ-иноагентами. Журналист оспорил это решение. 7 мая Псковский городской суд подтвердил законность включения Камалягина в реестр СМИ-иноагентов.