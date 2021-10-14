Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Суд оставил главреда "Псковской губернии" в реестре СМИ-иноагентов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Псковский областной суд оставил в силе решение Псковского городского суда об отказе удовлетворить иска главного редактора издания "Псковская губерния" Дениса Камалягина о признании незаконным его включение в реестр иностранных СМИ-иноагентов, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

Областному суду были представлены финансовые документы, которые подтверждали, что Камалягин получал деньги от иностранной организации. Суд оставил решение городского суда без изменения.

Камалягин оказался в первой группе россиян, которых Минюст в декабре 2020 года признал СМИ-иноагентами. Журналист оспорил это решение. 7 мая Псковский городской суд подтвердил законность включения Камалягина в реестр СМИ-иноагентов.

Денис Камалягин Псковская губерния Псковский областной суд

Новости по теме

Новости

На МКС отсняли большую часть материалов фильма "Вызов"

На МКС отсняли большую часть материалов фильма "Вызов"

Генпрокуратура и ЦИК поищут "миллионы евро" у депутата-единоросса

Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Прилепина

Дело о шпионаже Карины Цуркан

Верховный суд признал законным приговор за шпионаж Карине Цуркан

Верховный суд признал законным приговор за шпионаж Карине Цуркан

Сергей Меликов избран главой Дагестана

Анатолий Разинкин назначен первым замгенпрокурора России

Пандемия коронавируса

Минздрав РФ отчитался о 43 млн полностью привитых от коронавируса

Минюст обвинил Ивана Павлова в необъективном освещении дел подзащитных

В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в вузе

В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в вузе

Песков заявил, что России хватит средств на соцсферу в условиях пандемии

Песков заявил, что России хватит средств на соцсферу в условиях пандемии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });