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Арестован дагестанский старшеклассник, смертельно ранивший сверстника

Арестован дагестанский старшеклассник, смертельно ранивший сверстника
Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Кировский суд города Махачкалы (Дагестан) арестовал школьника, смертельно ранившего своего одноклассника ножом, сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 11 декабря 2021 года", - говорится в сообщении суда.

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11 октября в результате конфликта в школе №51 Махачкалы девятиклассник ударил ножом своего сверстника. Раненный школьник умер по пути в больницу.

Против напавшего подростка было возбуждено дело об убийстве, а в отношении директора школы и его заместителя - уголовное дело о халатности. Директор и завуч школы были уволены.

Еще одно дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) возбуждено против руководства частной охранной организации, которая обеспечивает безопасность в этой школе.

Дагестан Махачкала

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