Школьник смертельно ранил ножом одноклассника в Дагестане

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Дагестане допрашивают девятиклассника, который нанес смертельное ранение ножом своему однокласснику. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики.

"Конфликт произошел между девятиклассниками в 51-й школе города Махачкалы. Ученик 2006 года рождения ударил ножом своего одноклассника 2007 года рождения. Последний скончался в больнице", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ранивший одноклассника подросток доставлен в Кировский отдел полиции города Махачкалы.