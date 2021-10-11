Уволены директор и завуч школы в Дагестане, где в драке убит подросток

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Директор и заведующий учебной частью школы в Дагестане, где в результате конфликта со сверстником погиб подросток, уволены, сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

"Директор школы №51 города Махачкалы, где сегодня утром в результате конфликта один подросток ножом убил второго, уволен. Вместе с ним уволен и завуч этой школы", - говорится в сообщении.

В понедельник утром в результате конфликта в школе №51 Махачкалы девятиклассник ножом ударил своего сверстника, и тот умер по пути в больницу.

В отношении напавшего подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ход расследования взят на контроль председателем СКР Александром Бастрыкиным и прокуратурой Дагестана.

Кроме того, в отношении директора школы и его заместителя возбуждено уголовное дело о халатности. Также уголовное дело по т. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) возбуждено в отношении руководства частной охранной организации, которая обеспечивает безопасность и порядок в этой школе.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов после этого инцидента поручил правительству Дагестана подготовить предложения по усилению безопасности школ республики.