Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Уволены директор и завуч школы в Дагестане, где в драке убит подросток

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Директор и заведующий учебной частью школы в Дагестане, где в результате конфликта со сверстником погиб подросток, уволены, сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

"Директор школы №51 города Махачкалы, где сегодня утром в результате конфликта один подросток ножом убил второго, уволен. Вместе с ним уволен и завуч этой школы", - говорится в сообщении.

В понедельник утром в результате конфликта в школе №51 Махачкалы девятиклассник ножом ударил своего сверстника, и тот умер по пути в больницу.

В РоссииПодросток из Махачкалы заявил, что ударил ножом одноклассника в состоянии аффектаЧитать подробнее

В отношении напавшего подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ход расследования взят на контроль председателем СКР Александром Бастрыкиным и прокуратурой Дагестана.

Кроме того, в отношении директора школы и его заместителя возбуждено уголовное дело о халатности. Также уголовное дело по т. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) возбуждено в отношении руководства частной охранной организации, которая обеспечивает безопасность и порядок в этой школе.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов после этого инцидента поручил правительству Дагестана подготовить предложения по усилению безопасности школ республики.

Дагестан Махачкала

Новости по теме

Новости

Ленобласть вводит систему QR-кодов с 15 ноября

Проверку на никотин захотели включить в профилактические осмотры детей

Путин простудился после спорта на свежем воздухе

Фракцию "Новые люди" в Госдуме возглавил Алексей Нечаев

МВД предложило отменить разрешение на временное проживание иностранцев

Суд признал законной блокировку интернет-ресурсов Навального

Полсотни человек тушат торфяник, вызвавший смог в Екатеринбурге

"АвтоВАЗ" возобновил сборку автомобилей на всех трех линиях на заводе в Тольятти

В РФ запускают эксперимент с электронными аттестатами о среднем общем образовании

В РФ запускают эксперимент с электронными аттестатами о среднем общем образовании

В Кремле сочли нереальным введение в России штрафов за отказ от вакцинации

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });