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Уволенный директор махачкалинской школы попал в больницу с приступом

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Махачкале директор школы №51, который в понедельник был уволен и стал фигурантом уголовного дела о халатности после убийства одного девятиклассника другим, доставлен в республиканскую клиническую больницу с сердечным приступом. Об этом сообщили в Минздраве Дагестана.

В понедельник в школе один ученик ударил одноклассника ножом, тот погиб. Подозреваемого задержали. Он заявил, что действовал в состоянии аффекта. На него завели уголовное дело об убийстве.

В отношении администрации школы было возбуждено уголовное дело о халатности. Кроме того, в отношении руководства ЧОПа, который охранял эту школу, возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Директора и завуча школы уволили в тот же день.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов поручил правительству республики и Минобрнауки региона подготовить предложения по усилению мер безопасности в школах.

Уполномоченный при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова сообщила "Интерфаксу", что в республике проявление агрессии у молодых людей воспринимается как признак мужественности. Она считает, что родители и вообще взрослые должны осуждать молодежь за агрессию, а не прощать. Она также рассказала, что у задержанного подростка был сложный характер, он плохо учился и часто менял школы.

Дагестан Махачкала Минобрнауки Сергей Меликов Марина Ежова

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