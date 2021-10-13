В Коми будут пускать на культурные и спортивные мероприятия по QR-кодам

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Систему QR-кодов на посещение спортивных и культурных мероприятий введут в Коми с 21 октября из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в регионе, сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно сообщению, попасть на такие мероприятия можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации от COVID-19, документа о перенесенном заболевании коронавирусом, либо отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до мероприятия.

Кроме того, в республике сохранится запрет на проведение культурно-массовых, зрелищных и иных массовых мероприятий.

Ограничения по 50%-ой заполняемости залов кинотеатров, театров, театральных и концертных организаций, учреждений клубного типа сохранится, но с 21 октября им разрешат проводить мероприятия полным заполнением зала, если все посетители предоставят QR-код. Кроме того, под эти ограничения с 21 октября попадут спортивные мероприятия.

"Наличие перечисленных документов должно быть также у участников спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, сопровождающих их лиц", - отмечают в пресс-службе.

Новые требования не распространяются на лиц, не достигших возраста 18 лет.

По данным оперштаба, с начала пандемии в Коми выявлено более 73 тыс. случае COVID-19, 1,8 тыс. человек скончались. Суточный прирост заболевших во вторник составил 260 человек.