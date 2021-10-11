Ленобласть вводит систему QR-кодов с 15 ноября

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал ряд изменений в "антикоронавирусное" постановление, они начнут действовать с 15 ноября, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

В частности, вход в театры, кино, цирки, бассейны и фитнес-клубы будет осуществляться только при предъявлении документа о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или сделанного в течение трех дней отрицательного ПЦР-теста.

Все государственные, муниципальные и частные организации должны обеспечить наличие у 100% сотрудников документов о прохождении полного курса вакцинации, медицинском отводе или перенесенном за последние полгода заболевании COVID-19.

"Сотрудники без них для допуска к работе вынуждены будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа", - говорится в сообщении.

Работники транспорта, в том числе такси, а также социальные работники смогут работать только с документом о вакцинации, подтверждением о COVID-19, перенесенном в течение последних шести месяцев, или с трехдневным отрицательным результатом ПЦР-теста.

Кроме того, массовые мероприятия ограничиваются по численности участников: в "красной" зоне региона - до 300 человек, в "желтой" - до 500, в "зеленой" - до 1000.

В "желтой" зоне ночные клубы и дискотеки, а также предприятия общепита смогут работать при заполняемости до 75%.