Рестораторы предсказали расцвет теневого бизнеса из-за введения QR-кодов

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Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Введение обязательных QR-кодов о вакцинации для посещения театров или ресторанов не заставит людей прививаться, но приведет к тому, что пострадает легальный бизнес, а теневой, наоборот, оживится и будет больше зарабатывать, сказал "Интерфаксу" председатель правления ассоциации рестораторов Хабаровского края Андрей Веретенников.

"Ради того, чтобы сходить в ресторан или в театр, прививку делать никто не будет. Здесь вопрос больше культуры, ответственности и работы органов исполнительной власти", - заявил он.

"Как только вводят ограничения, начинают ходить рейды, всех проверять. Но - никого не наказали, никого не закрыли. И в это время 3-4 ночных клуба собирают тысячами людей, которые так или иначе хотят отдохнуть. Отели в номерах начали проводить дискотеки, кафе и рестораны стали незаконными, теневой бизнес вылез. Однако у нас есть социальная ответственность по выдаче зарплаты. Но все это делается лишь с товарооборота, и как только будут введены коды, нам тому примером Москва, на этом все и закончится. И начнется новая история под названием новый экономический кризис", - прогнозирует Веретенников.

По его словам, рестораторы проанализировали опыт введения локдаунов и QR-кодов во всех регионах, и пришли к выводу, что эти меры не снижают заболеваемость.

"Мы провели аналитику по России в целом на площадке рестораторов и отельеров, все 85 субъектов. Мы обсуждаем эту историю сейчас каждый день. В нескольких субъектах QR-коды уже ввели. С одной стороны, для этого нужна техническая возможность, но самое главное, в тех регионах, где их уже ввели, ни на одного заболевшего меньше не стало", - утверждает он.

"У нас есть Бурятия, которая на 2 недели вводила полный локдаун, закрытие всего, и меньше заболевших не стало. Но самое интересное, что при снятии ограничений больше тоже не становится. Поэтому здесь вопрос личной ответственности", - продолжил он, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.

Ресторанная отрасль и отельеры работают строго по предписаниям Роспотребнадзора, и это в принципе снижает количество возможных очагов коронавируса, 60% рестораторов и отельеров Хабаровского края привиты, как и требовали власти, заверил Веретенников.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Дальнего Востока власти готовятся ввести QR-коды о вакцинации от коронавируса. В Благовещенске (Амурская область) их введут с 18 октября. В Приморье до конца недели должны подготовить документы для подготовки соответствующего постановления. Также вопрос введения QR-кодов обсуждается в Забайкалье и Якутии. В Хабаровском крае рассматривается техническая возможность введения кодов, само предложение внесло управление Роспотребнадзора.