Ущерб экологии от крушения Ан-26 в хабаровском заповеднике превысил 4 млн руб.

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Предварительная сумма ущерба, нанесенного экосистеме заповедника "Большехехцирский" под Хабаровском, где в конце сентября разбился самолет Ан-26, превысила 4 млн рублей, сообщает дирекция "Заповедного Приамурья".

Большехехцирский государственный природный заповедник был учреждён 3 октября 1963 года. Его площадь в настоящее время - 45 439 гектаров. Площадь охранной зоны - 12 тыс. гектаров.

В учреждении отмечают, что окончательный размер ущерба можно будет подсчитать только весной. Когда при таянии снега остатки разлитого топлива сойдут с вершины к подножью горы. Площадь поврежденной территории составила 0,4 га.

"Ущерб нанесён различным компонентам окружающей среды: лесным насаждениям и почве, объектам животного мира, таким как благородные олени, косули сибирские, кабаны, бурые и гималайские медведи, соболь и другие, а также почвенным и иным беспозвоночным животным", - сказал руководитель Большехехцирского заповедника Антон Фетисов, чьи слова приводятся в сообщении.

Расчет ущерба "Заповедное Приамурье" предоставило в Хабаровскую транспортную прокуратуру.

Ранее дирекция сообщала, что из-за крушения Ан-26 в тайге осталось много фрагментов разбившегося самолета и площадка, которую вырубили специально для посадки вертолета МЧС. Из поврежденных бензобаков вылилось топливо, а обломки самолета нанесли урон растительному и животному миру заповедной территории.