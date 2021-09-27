Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26 под Хабаровском

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Работы на месте крушения Ан-26 в пригороде Хабаровска завершены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"Работы завершены. Оказали помощь следственной группе в проведении осмотра места происшествия, выпиливании деревьев, разборе конструкций, чтобы можно было добраться до каких-то предметов, вещей для проведения следственных мероприятий", - сказал представитель пресс-службы.

Психологи МЧС продолжают работу с родственниками погибших в крушении, оказывают им психологическую и информационную поддержку.

Как сообщалось, 22 сентября самолет Ан-26, выполняющий рейс с целью облета систем навигационного радионаблюдения, исчез с радаров примерно в 38 км от Хабаровска. На борту самолета находились шесть членов экипажа. Позже выяснилось, что самолет разбился при столкновении с сопкой в районе горы Хребтова. Все находившееся на борту погибли.

Обломки самолета спасатели обнаружили на следующий день с борта вертолета Ми-8, участвовавшего в поисковой операции. Добираться до места падения спасателям и следователям пришлось несколько часов.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию авиапроисшествия.