Пилоты разбившегося под Хабаровском Ан-26 от усталости могли ошибиться при развороте

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Ошибка пилотирования, по предварительным данным, спровоцировала катастрофу Ан-26 под Хабаровском, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Первые данные, полученные при расшифровке средств объективного контроля, а также по результатам опросов диспетчерского и технического персонала показали несоответствие фактических действий летного экипажа заявленным при выполнении маневра разворота. Действия скорее всего носили непреднамеренный характер на фоне возможных избыточных эмоциональных нагрузок экипажа, усталости: маневр очевидно ошибочно выполнялся в противоположенную от заявленной сторону при сохранении исходных параметров высоты и скорости", - сказал источник.

Из-за сложного рельефа местности неверное направление маневра оказалось для экипажа фатальным. "Неверно выбранное направление маневра в низкой облачности при низкой видимости на высоте рельефа менее 600 метров (при необходимых для фактического выполнения такого маневра почти 2000 метров) в гористой местности по предварительным данным привело к столкновению самолета со склоном сопки", - сказал источник.

Катастрофа развивалась стремительно, у экипажа не было шансов избежать столкновения. "После выхода из облачности в маневре на низкой высоте расстояние до препятствия - сопки было слишком незначительным, а скорость слишком высокой чтобы можно было предпринять меры к предотвращению столкновения: выполнить разворот или изменить эшелон", - сказал он.

При этом самолет, по предварительным данным, был исправен вплоть до момента столкновения. "Экипаж не докладывал о неполадках. Расшифровка средств объективного контроля также пока не выявила отказов или неполадок в работе органов управления или систем воздушного судна", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что первичной версией катастрофы стал неверный выбор экипажем параметра высоты полета. "Полет проходил в штатном режиме. Об отказах не докладывалось. По предварительным данным, экипаж собирался "обойти" избыточную облачность. После этого связь с ним пропала", - сообщал "Интерфаксу" ранее информированный источник.

По предварительным данным, пилоты могли не учесть особенности рельефа либо неверно произвести расчеты.

22 сентября самолет Ан-26 исчез с радаров примерно в 38 км от Хабаровска, связь с ним прекратилась. На борту самолета находились шесть членов экипажа. Позже выяснилось, что самолет разбился при столкновении с сопкой в районе горы Хребтова. Все находившееся на борту погибли.

Судно выполняло рейс с целью облета систем навигационного радионаблюдения в Хабаровском крае. Эксплуатант - ЗАО "Летные проверки и системы".