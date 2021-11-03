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В Москве прошла встреча директоров СВР и ЦРУ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин принял в Москве директора ЦРУ Уильяма Бернса, сообщило пресс-бюро СВР. Там уточнили, что встреча прошла 2 ноября по инициативе американской стороны.

"В центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом", - отмечается в сообщении.

2 ноября стало известно, что Бернс встретился в Москве с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и они обсудили двусторонние отношения.

В посольстве США "Интерфаксу" рассказали, что директор ЦРУ планировал быть в Москве 2 и3 ноября. Как отметили в дипмиссии, Бернс "по просьбе президента США" Джо Байдена возглавил высокопоставленную делегацию для обсуждения двусторонних отношений с представителями российских властей.

Совбез Николай Патрушев США ЦРУ Уильям Бернс СВР Сергей Нарышкин

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