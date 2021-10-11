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Источник сообщил, что Нуланд встретится с Козаком в Москве 13 октября

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 13 октября встретится в Москве с заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком, сообщил "Интерфаксу" источник в Кремле.

Госдепартамент ранее объявил, что Нуланд посетит Москву 11 октября для обсуждения с российскими чиновниками вопросов двусторонней и региональной повестки. В российском МИД это подтвердили, уточнив, что о визите просила американская сторона. В программе трехдневного визита Нуланд переговоры в МИД и встречи с представителями других российских ведомств.

В мае 2019 года стало известно, что Нуланд попала в России в "черный список" невъездных в ответ на антироссийские санкции США. Представитель МИД Мария Захарова это подтвердила и добавила, что американского дипломата исключили из списка невъездных в Россию после того, как Вашингтон вычеркнул из своих санкционных списков некоторых россиян.

Виктория Нуланд США Москва Госдеп Кремль Дмитрий Козак

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