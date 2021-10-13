Суд Петербурга оставил блогера Хованского под арестом

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд не стал менять решение о содержании под стражей обвиняемого в оправдании терроризма видеоблогера Юрия Хованского (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к терроризму или экстремизму), сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.

"Апелляционная инстанция постановление Куйбышевского районного суда (от 7 сентября - ИФ) оставила без изменения, а жалобы - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Хованский просил суд перевести его под домашний арест, поскольку устал в СИЗО, не может есть, спать и нормально работать. Доводы следствия о том, что он может скрыться, блогер назвал голословными.

Хованский, обвиняемый по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), был заключен под стражу в июне. 6 октября Куйбышевский районный суд продлил ему меру пресечения до 8 ноября.

По данным следствия, не позднее 3 июля 2020 года блогер исполнил песню с публичными призывами к террористической деятельности, оправданием терроризма и его пропагандой. Композиция была обнародована в интернете неизвестным. По данным источника "Интерфакса", речь идет о песне, в которой упоминаются чеченские боевики и теракт на Дубровке в 2002 году.

Хованский сообщил, что не исполнял ее публично, принес извинения и назвал свое произведение "ужасной ошибкой".

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Передрук, лингвистическая экспертиза песни, которая должна определить наличие признаков оправдания терроризма, назначена, но не проведена. 6 октября Куйбышевский районный суд вынес в адрес следствия частное определение "в связи с неэффективной организацией расследования по уголовному делу".