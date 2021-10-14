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Два участка федеральной автотрассы перекрыли на Урале из-за задымления

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Движение на двух участках федеральной автодороги "Екатеринбург-Шадринск-Курган" полностью перекрыли из-за задымления.

"Из-за задымления полностью перекрыто движение на участке с 69-го по 77-й км федеральной автодороги "Екатеринбург-Шадринск-Курган". Объездных путей перекрытого участка нет. Также из-за задымления перекрыт участок со 122-го по 130-й км этой трассы. Инспекторы ДПС отправляют транспорт через Колчеданский тракт и город Каменск-Уральский", - сообщает управление ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

В РоссииКонцентрация вредных веществ превышена в Екатеринбурге, где тлеет торфяникЧитать подробнее

На месте дежурят наряды ГИБДД, они информируют граждан о перекрытии трассы и об опасности движения.

Ранее сообщалось, что несколько районов Екатеринбурга в понедельник накрыло смогом из-за тлеющего торфяника в районе микрорайона Солнечный. По результатам авиаразведки площадь тления составляла около 120 га. На утро 14 октября сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 га.

Утром в четверг сотрудники ГИБДД перекрыли движение по отрезку Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД) от города Полевского до поселка Медного в связи с горением торфяников и отсутствием видимости.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС уточнила, что обстановка на месте тления находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления. Угрозы населенному пункту нет.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило, что в екатеринбургском микрорайоне Солнечный, который накрыло смогом, зафиксировано превышение концентрации вредных веществ в воздухе.

Урал

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