Полсотни человек тушат торфяник, вызвавший смог в Екатеринбурге

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - На юге Екатеринбурга тлеет около 120 га торфяника, пожар тушат 49 человек, проливая очаги тления, задействованы девять единиц техники, сообщили в управлении МЧС по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что несколько районов Екатеринбурга накрыло дымкой из-за этого пожара, в воздухе пахнет гарью. Роспотребнадзор взял на контроль состояние воздуха в городе.

На торфяник направлена аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части и опорный пункт пожаротушения екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона. С земли разведку ведет мобильная группа спасателей на квадроцикле.

В областном Министерстве природных ресурсов и экологии "Интерфаксу" сообщили, что, по данным на полдень (10 утра по Москве) автоматическая станция контроля за состоянием воздуха не зафиксировала превышения предельно допустимых концентраций измеряемых загрязняющих веществ.