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Полсотни человек тушат торфяник, вызвавший смог в Екатеринбурге

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - На юге Екатеринбурга тлеет около 120 га торфяника, пожар тушат 49 человек, проливая очаги тления, задействованы девять единиц техники, сообщили в управлении МЧС по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что несколько районов Екатеринбурга накрыло дымкой из-за этого пожара, в воздухе пахнет гарью. Роспотребнадзор взял на контроль состояние воздуха в городе.

На торфяник направлена аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части и опорный пункт пожаротушения екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона. С земли разведку ведет мобильная группа спасателей на квадроцикле.

В областном Министерстве природных ресурсов и экологии "Интерфаксу" сообщили, что, по данным на полдень (10 утра по Москве) автоматическая станция контроля за состоянием воздуха не зафиксировала превышения предельно допустимых концентраций измеряемых загрязняющих веществ.

Екатеринбург МЧС Свердловская область Роспотребнадзор

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