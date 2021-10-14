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12 машин попали в ДТП на уральской трассе, часть которой перекрыта из-за задымления

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Три дорожные аварии с участием 12 машин произошли на трассе в Свердловской области, участки которой были перекрыты из-за задымления, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления ГИБДД ГУ МВД России в четверг.

"Есть информация о трех ДТП, люди в результате не пострадали. Автомобили столкнулись из-за того, что водители выбрали не соответствующую дорожным условиям скорость", - отметил сотрудник пресс-службы.

"Задымление - это как сопутствующий фактор. Плохая видимость на дороге", - добавил он.

Ранее сообщалось, что из-за задымления движение на двух участках федеральной автодороги "Екатеринбург-Шадринск-Курган" полностью перекрыли: на участке с 69-го по 77-й км и со 122-го по 130-й км.

В РоссииЕкатеринбург накрыло смогом из-за тлеющего торфяникаЧитать подробнее

Несколько районов Екатеринбурга в понедельник накрыло смогом из-за тлеющего торфяника в районе микрорайона Солнечный. По результатам авиаразведки площадь тления составляла около 120 га. На утро 14 октября сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 га.

Утром в четверг сотрудники ГИБДД перекрыли также движение по отрезку Екатеринбургской кольцевой дороги от города Полевского до поселка Медного в связи с горением торфяников и отсутствием видимости. Также принято решение о перекрытии дороги до микрорайона Солнечный для прокладывания системы бесперебойной подачи воды пожарным, работающим на тушении.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС уточнила, что обстановка на месте тлеющего торфяника находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления. Угрозы населенному пункту нет.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило, что в екатеринбургских микрорайонах Солнечный, Ботанический и Краснолесье зафиксировано превышение концентрации вредных веществ в воздухе.

Свердловская область

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