Концентрация вредных веществ превышена в Екатеринбурге, где тлеет торфяник

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило, что в екатеринбургском микрорайоне Солнечный, который накрыло смогом в четверг, зафиксировано превышение концентрации вредных веществ в воздухе.

"Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу улица Счастливая, 6, в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание оксида углерода (в 2,12 раза), мелкодисперсной пыли PM10 (в 2,1 раза), PM 2,5 (в 2,31 раза)", - сообщается на сайте ведомства.

Остальные показатели, по данным Роспотребнадзора, соответствуют гигиеническим нормативам. Ситуация остается на контроле управления.

Санитарные врачи советуют жителям избегать длительного нахождения на открытом воздухе, а также не открывать окна, проводить влажную уборку и занавешивать влажной тканью окна.

Несколько районов Екатеринбурга в понедельник накрыло смогом из-за тлеющего торфяника в районе микрорайона Солнечный. Площадь тления составляла около 120 гектаров, к четвергу она сократилась до 4,8 га.

Утром в четверг сотрудники ГИБДД перекрыли движение по отрезку Екатеринбургской кольцевой дороги от города Полевского до екатеринбургского поселка Медного в связи с горением торфяников и отсутствием видимости.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, угрозы населенному пункту нет, но в некоторых районах наблюдается смог.

Школа в микрорайоне Екатеринбурга Солнечный из-за смога перевела учеников на дистанционное обучение. Родителей, чьи дети посещают детсад в Солнечном, попросили по возможности не приводить детей в учреждение из-за смога, сообщали "Интерфаксу" в департаменте образования горадминистрации.