Крым в 12-й раз подряд обновил максимум по приросту случаев COVID-19

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Более 550 новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Крыму впервые с начала пандемии, сообщила в четверг. пресс-служба вице-премьера республики Елены Романовской

"За последние сутки зарегистрировано 552 случая, за предыдущие - 544, прирост - восемь случаев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коечный фонд из 4 410 мест занят на 88,4%. Всего лечение, включая амбулаторное, сейчас проходят 9,7 тыс. человек, 381 пациент - в тяжелом состоянии.

Новые высокие показатели после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился 12 раз подряд со 2 октября. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 86 тыс. человек, более 2,7 тыс. пациентов умерли. Вакцинировались около 45% крымчан от планового показателя (80% населения, или 1,2 млн человек).

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом оказались массовые мероприятия и работа некоторых развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой. Рекомендована вакцинация всех сотрудников туристической сферы.

С 11 октября работодателей обязали перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, работает из дома также половина госслужащих. Руководители отелей, заправок, ресторанов и магазинов, в которых вакцинированы менее 80% коллектива, должны раз в неделю тестировать на коронавирус непривитых работников за свой счет.