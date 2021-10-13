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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В России установлен новый максимум смертности от COVID-19 за сутки

Скончались 984 пациента, зарегистрированы 28 717 новых пациентов

В России установлен новый максимум смертности от COVID-19 за сутки
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 717 случаев, умерли за сутки 984 пациента - это новое максимальное число смертей за всю пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

В Москве зафиксировано 4 410 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 2 470, в Московской области - 1 898. Как сообщила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 77 регионах РФ.

Еще 735 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Самарской области, 668 - в Нижегородской области, 662 - в Башкирии, 647 - в Воронежской области, 561 - в Пермском крае, 552 - в Свердловской области, 544 - в Крыму, 541 - в Ростовской области, 436 - в Красноярском крае, 405 - в Челябинской области, 395 - в Иркутской области, 387 - в Омской области, 383 - в Оренбургской области, 376 - в Волгоградской области, 374 - в Саратовской области, 373 - в Ставропольском крае, 357 - в Ульяновской области, 332 - в Архангельской области, 320 - в Удмуртии, 315 - в Алтайском крае, 310 - в Брянской области, 304 - в Хабаровском крае, 303 - в Пензенской области, 301 - в Смоленской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 300.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что высокие показатели смертности фиксируются среди тех пациентов, кто не прошел вакцинацию от COVID-19. Больше всего летальных исходов в Москве - 72, в Петербурге - 65, в Свердловской области - 39.

В России за время пандемии зарегистрирован 7 млн 861 тыс. 681 случай коронавирусной инфекции, 219 329 умерших и 6 млн 916 тыс. 086 выписанных, в том числе 21 801 человек выписан за последние сутки.

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