Крым более двух недель обновляет антирекорд по суточному COVID-приросту

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Около 600 новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Крыму впервые с начала пандемии.

За 17 октября в регионе зафиксировали 597 случаев COVID-19, сообщается на сайте министерства здравоохранения в понедельник.

Новые высокие показатели после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился 16 раз подряд со 2 октября. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 88 тыс. человек, более 2,7 тыс. пациентов умерли. Привились около 45% крымчан от планового показателя (80% населения, или 1,2 млн человек), что, по данным властей, ниже среднероссийского уровня.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия и работа некоторых развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой. Рекомендована вакцинация всех сотрудников туристической сферы.

С 11 октября работодателей обязали перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, работает из дома также половина госслужащих. Руководители отелей, заправок, ресторанов и магазинов, в которых вакцинированы менее 80% коллектива, должны раз в неделю тестировать на коронавирус непривитых работников за свой счет. Власти обсуждают возможность введения QR-кодов для посещения общественных мест.