В Екатеринбурге рядом с тлеющим торфяником снова выявили загрязнение воздуха

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге в Ботаническом и Солнечном микрорайонах, а также микрорайоне Краснолесье, которые находятся недалеко от тлеющего торфяника, в воздухе выявлено превышение предельно допустимой концентрации пыли и окиси углерода. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Местами их содержание в воздухе превышает ПДК в 2,5 раза.

Сайт Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что в регионе до вечера 22 октября сохранятся погодные условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере.

Торфяник, тлеющий рядом с микрорайоном Солнечный, неделю назад вызвал смог в нескольких районах Екатеринбурга. Школу в Солнечном в минувшие четверг, пятницу и понедельник переводили на дистанционное обучение. 15 октября из-за смога на прилегающей территории вводили ЧС локального характера.

Пожар тушат, его площадь за неделю сократилась со 120 га до 4,5 га, сообщили в МЧС утром 18 октября. Наиболее вероятной причиной пожара в ведомстве считают поджог.