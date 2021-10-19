Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Екатеринбурге рядом с тлеющим торфяником снова выявили загрязнение воздуха

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге в Ботаническом и Солнечном микрорайонах, а также микрорайоне Краснолесье, которые находятся недалеко от тлеющего торфяника, в воздухе выявлено превышение предельно допустимой концентрации пыли и окиси углерода. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Местами их содержание в воздухе превышает ПДК в 2,5 раза.

Сайт Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что в регионе до вечера 22 октября сохранятся погодные условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере.

Торфяник, тлеющий рядом с микрорайоном Солнечный, неделю назад вызвал смог в нескольких районах Екатеринбурга. Школу в Солнечном в минувшие четверг, пятницу и понедельник переводили на дистанционное обучение. 15 октября из-за смога на прилегающей территории вводили ЧС локального характера.

Пожар тушат, его площадь за неделю сократилась со 120 га до 4,5 га, сообщили в МЧС утром 18 октября. Наиболее вероятной причиной пожара в ведомстве считают поджог.

Екатеринбург Роспотребнадзор МЧС Солнечный

Новости по теме

Новости

Установлен подозреваемый в отравлении животных в челябинском зоопарке

Установлен подозреваемый в отравлении животных в челябинском зоопарке

Экосистема "Тинькофф" дополнена направлением e-commerce

В МИД РФ увидели в ценах на энергоресурсы риск роста инфляции в ЕС, что отразится на РФ

В МИД РФ увидели в ценах на энергоресурсы риск роста инфляции в ЕС, что отразится на РФ

Что случилось этой ночью: вторник, 19 октября

"Ъ" сообщил, что агрегаторы такси и сервисы доставки еды начали вводить сервисный сбор

Пропавшую два дня назад в Вологде девочку нашли мертвой

Пропавшую два дня назад в Вологде девочку нашли мертвой

Основатель Group-IB Сачков пожаловался на невозможность переписки

Пандемия коронавируса

В Петербурге введут QR-коды для посещения театров и предприятий общепита

Рязанский вице-губернатор отправлен в отставку из-за нарушения гостайны

Что произошло за день: понедельник, 18 октября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });