Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Число больных коронавирусом депутатов Госдумы выросло до 12

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о еще одном заболевшем COVID-19 депутате за последние два дня, отметив, что 37 парламентариев не имеют иммунитета к новому коронавирусу.

"Хочу проинформировать. У нас на сегодняшний день 12 депутатов болеют ковидом" Количество выросло, было 11 человек", - сказал Володин, открывая пленарное заседание Госдумы в четверг.

По его словам, 92% депутатов Госдумы вакцинированы или переболели COVID-19, что подтверждено документами, а 8%, или 37 парламентариев, не болели и не были вакцинированы

Госдума коронавирус

Новости по теме

Новости

После введения QR-кодов жители Татарстана стали за деньги предлагать сходить в магазин

Правительство РФ ужесточит правила выдачи охотничьего оружия

Правительство РФ ужесточит правила выдачи охотничьего оружия

В 7 регионах РФ задержали 14 человек, причастных к финансированию терроризма

В 7 регионах РФ задержали 14 человек, причастных к финансированию терроризма
Пандемия коронавируса

Глава Минздрава допустил дальнейший рост заболеваемости COVID-19

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлены рекордные 31,3 тыс. заболевших COVID-19

В РФ за сутки выявлены рекордные 31,3 тыс. заболевших COVID-19
Пандемия коронавируса

Минздрав попросил врачей-пенсионеров вернуться к работе

Минздрав попросил врачей-пенсионеров вернуться к работе

Арестованному бизнесмену Шпигелю не стали делать операцию на сердце

МИД РФ пообещал ответ на новые санкции ЕС

Глава "Альянса врачей" Васильева получила год ограничения свободы

Глава "Альянса врачей" Васильева получила год ограничения свободы

МИД РФ анонсировал визит в Москву делегации талибов на следующей неделе

МИД РФ анонсировал визит в Москву делегации талибов на следующей неделе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });