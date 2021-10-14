Число больных коронавирусом депутатов Госдумы выросло до 12

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о еще одном заболевшем COVID-19 депутате за последние два дня, отметив, что 37 парламентариев не имеют иммунитета к новому коронавирусу.

"Хочу проинформировать. У нас на сегодняшний день 12 депутатов болеют ковидом" Количество выросло, было 11 человек", - сказал Володин, открывая пленарное заседание Госдумы в четверг.

По его словам, 92% депутатов Госдумы вакцинированы или переболели COVID-19, что подтверждено документами, а 8%, или 37 парламентариев, не болели и не были вакцинированы