Володин пообещал перевести на удаленку депутатов, отказавшихся привиться

На днях коронавирусом заразились депутаты Сергей Шаргунов и Николай Харитонов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Госдуме решили обязать депутатов привиться от коронавируса, а тех, кто откажется, - перевести на удаленную работу, заявил на пленарном заседании спикер палаты Вячеслав Володин. Он добавил, что 27 октября COVID-19 заболел депутат Николай Харитонов, а 28 октября - Сергей Шаргунов.

По его словам, помощников депутатов и сотрудников думского аппарата уже обязали вакцинироваться: "Надо выработать решения и по депутатам".

Спикер предложил поручить комиссии по регламенту на ближайшем Совете Думы 9 ноября проработать и при необходимости вынести на пленарное заседание предложения, "которые бы позволили депутатам, которые не приемлют прививаться, работать на удаленке, сейчас есть возможность знакомиться с работой парламента в режиме реального времени, проработаем возможность озвучивания его позиции через фракцию либо комиссию по регламенту".

"Госслужащие должны сделать прививки, по-другому не получится", - считает Володин.

Председатель думского комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров пообещал, что не пустит на следующее заседание комитета, на котором будут обсуждаться поправки к проекту федерального бюджета, "ни одного человека отстаивать поправки, если у него не будет вакцинации или он не переболел".

Ранее в четверг парламентский источник "Интерфакса" рассказал, что Совет Думы решил обязать депутатов, их помощников и сотрудников думского аппарата предоставить справки о наличии у них антител к коронавирусу. На основании полученных данных будет приниматься коллегиальное решение об организации работы депутатов, объяснил он. Что касается помощников депутатов и госслужащих, по таким справкам их будут допускать к работе в здании.

В первый же день своей работы Госдума восьмого созыва изменила график пленарных заседаний, чтобы снизить ковид-риски. Володин тогда же предупредил, что будут обсуждаться возможные ограничения для непривитых депутатов.