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Свердловская область расширила перечень подлежащих обязательной вакцинации

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских расширил перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции, сообщает департамент информполитики региона.

"Добавились работники здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, работники многофункциональных центров, объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, аэропорта), общежитий, музеев, выставочных залов и площадок, библиотек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные категории граждан должны получить первый компонент прививки до 15 ноября, второй - до 15 декабря.

"Работодатели указанных сфер деятельности вправе отстранить от работы или перевести на дистанционный режим работы сотрудников, не имеющих ни одной прививки - с 16 ноября, не имеющих законченного курса вакцинации - с 16 декабря", - уточнили в департаменте.

Ранее обязательная вакцинация была введена в Свердловской области для работников сферы образования, государственных и муниципальных служащих, а также работников органов власти и местного самоуправления.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 14 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Свердловская область Коронавирус

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