Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Томской области ввели обязательную вакцинацию для части граждан

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Томский оперштаб в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией принял решение о введении в регионе обязательной вакцинации для определенных категорий граждан, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на губернатора Сергея Жвачкина.

"В Томской области вакцинированы всего 46% от необходимого количества людей. Поэтому с 15 октября вслед за большинством регионов страны мы вынуждены ввести обязательную вакцинацию. Пока она касается отдельных категорий работников", - сказал Жвачкин.

Так, прививку обязаны сделать сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие, врачи, учителя, работники сферы услуг, студенты.

"Кроме того, как и большинство других регионов страны, мы вводим ограничения для посещения мест с массовым пребыванием людей. Они вступят в силу только через несколько недель, чтобы все успели привиться", - отметил глава региона.

По его словам, с 8 ноября кафе и рестораны будут открыты только для переболевших, привитых или протестированных, а с 15 ноября такие требования будут введены для посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и библиотек, спортивных учреждений, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты.

Для посещения мест с массовым пребыванием людей населению будет необходимо предъявить в бумажном или электронном виде сертификат о вакцинации или о перенесенном коронавирусе. Также допускается предъявление отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до мероприятия. Кроме того, можно предъявить справку из медучреждения о перенесенном заболевании, которая выдается пациенту после выздоровления.

"Эти меры мы принимаем не для того, чтобы помешать бизнесу, а чтобы ему помочь. Чтобы было кому ходить в кафе, рестораны, кино и театры. Еще раз обращаю ваше внимание: пока мы не вводим локдаун, не закрываем предприятия", - подчеркнул Жвачкин.

Он добавил, что вакцина сегодня во всех городах и районах Томской области имеется в достаточном количестве, а медики готовы работать с двойной и тройной нагрузкой.

По последним данным, всего в Томской области зафиксировано 45 063 случая COVID-19, выздоровели 37 389 человек, умерли - 576.

Хроника коронавируса. Октябрь.

13
Сиднейский океанариум открылся в рамках смягчения ограничений, введенных из-за COVID-1913 октября. Вакцинация студентов против коронавируса в индийском Бангалоре.12 октября. Япония начала постепенно ослаблять меры по борьбе с COVID-19, чтобы помочь экономике, пострадавшей от пандемии.11 октября. Правительство Южной Кореи намерено разработать план действий по постепенному возвращению жителей страны к нормальной жизни в условиях пандемии. На фото: посетители в дворцовом комплексе Кенбоккун в Сеуле.8 октября. В Сан-Паулу открыли мемориал памяти жертв COVID-19. Количество смертельных случаев от коронавируса в Бразилии достигло почти 600 тысяч.7 октября. В словенской Любляне прошла акция против мер по борьбе с коронавирусом.6 октября. В настоящее время 75% населения Китая вакцинировано.5 октября. За сутки в Таиланде было зарегистрировано 9,866 новых случаев COVID-19 и еще 92 случая смерти пациентов. На фото: Вегетарианский фестиваль в Бангкоке.4 октября. Школы мексиканского Акапулько вновь открылись для учащихся.4 октября. Мельбурн стал городом с самым затяжным локдауном в мире. Австралийский город побил рекорд 245-дневного карантина в Буэнос-Айресе.3 октября. В Индии частично открылись школы после ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19.2 октября. Число погибших от COVID-19 в США превысило 700 000 - это больше населения Бостона. На фото: арт-инсталляция, посвященная жертвам COVID-19, в Вашингтоне.1 октября. Многие жители Венесуэлы с весны ожидают второго компонента вакцины Sputnik V. На фото: 88-летняя Эсперита Гарсия, страдающая COVID-19, сидит в доме своей дочери в Каракасе.
Сиднейский океанариум открылся в рамках смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 15 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Томская область Коронавирус

Новости по теме

Новости

В России число случаев COVID за сутки достигло максимума за всю пандемию

В России число случаев COVID за сутки достигло максимума за всю пандемию
Нападения в школах и вузах

Задержан подросток, угрожавший устроить массовое убийство в школе на Чукотке

Задержан подросток, угрожавший устроить массовое убийство в школе на Чукотке

Рогозин надеется окупить затраты на фильм "Вызов" с помощью космических туристов

Ритейлеры столкнулись с дефицитом кассиров и администраторов

Ритейлеры столкнулись с дефицитом кассиров и администраторов

РФ направила в Черногорию запрос о выдаче бизнесмена Исмаилова

Проценко назвал ситуацию с COVID-19 близкой к критической

Пандемия коронавируса

Минздрав обновил временные рекомендации по лечению COVID-19

Сервис "оплаты лицом" заработал на всех станциях метро Москвы

Рубль утром стабилен к доллару и евро на фоне внешнего позитива

Рубль утром стабилен к доллару и евро на фоне внешнего позитива

Почти 30% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });