Обязательную COVID-вакцинацию для некоторых сфер ввели в Свердловской области

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Обязательную вакцинацию против коронавируса вводят в Свердловской области для представителей нескольких отраслей, сообщает департамент информполитики региона.

Соответствующее решение приняло управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Постановление 1 октября подписал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

"Мы наблюдаем ухудшение ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За прошедшую 38-ю календарную неделю мы увидели рост на 2,5% по сравнению с предыдущей неделей. По итогам этой недели видим рост уже около 10%. Одновременно мы фиксируем, что нарастает тяжесть заболевания", - приводятся в сообщении слова главы регионального управления Роспотребнадзора.

Козловских отмечает, что в регионе "имеются все предпосылки для того, чтобы ситуация развивалась по неблагоприятному сценарию", в связи с чем он и принял решение об обязательности вакцинации.

Так, согласно постановлению, с 5 октября обязательная вакцинация коснется работников сфер образования, услуг, госслужащих и муниципальных служащих, а также работников органов власти и местного самоуправления, не имеющих медицинского отвода от прививки.

"До 1 ноября представители этих сфер должны быть привиты первым компонентом вакцины. И до 1 декабря - вторым компонентом", - сообщают в департаменте, уточняя, что в противном случае работодатели будут переводить сотрудников на удаленную работу.