Суд в Москве отклонил иск о незаконности признания физлица СМИ-иноагентом

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Москве суд отклонил иск журналиста Сергея Маркелова, сотрудничающего с изданием "7х7", к Минюсту России. Истец просил признать незаконным решение включить его как физлицо в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов и просил обязать Минюст исключить его из списка.

"Замоскворецкий суд Москвы только что признал законным решение Минюста о включении Сергея Маркелова в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента", - сообщил "Интерфаксу" представитель Маркелова, адвокат правозащитной группы "Агора" Федор Сирош.

Это первое решение по аналогичным искам. Сирош пообещал, что оно будет обжаловано. До его вступления в силу статус иностранного СМИ-иноагента у Маркелова приостановлен.

В административном исковом заявлении Маркелов и Сирош указали, что решение Минюста - "незаконно и принято в нарушение соответствующих норм российского законодательства и международного права".

По мнению истца, решение Минюста "является дискриминацией, попирает принцип равенства, нарушает право на свободу слова и распространение информации, а также право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны".

"Истец убежден, что в нарушение статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод вмешательство в его права обусловлено политической мотивацией", - говорится в иске.

По словам Сироша, 30 марта в суде представитель Минюста представил суду возражения на иск, согласно которым в деле о признании Маркелова СМИ-иноагентом фигурируют два неназванных госоргана.От первого, уточнил Сирош, поступила информация о якобы получении Маркеловым денег из иностранных источников, от второго - о том, что он - "журналист, блогер, фотограф, оператор, корреспондент сетевого издания "7х7"".

Комментариями Минюста по иску "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

28 декабря 2020 года Минюст впервые включил пять физических лиц в реестр СМИ-иноагентов. Кроме Маркелова, это были правозащитник Лев Пономарев, художник-акционист Дарья Апахончич, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин, а также "МБХ Медиа" и "Север.Реалии" (второе СМИ признано в России иноагентом) Людмила Савицкая. Все пятеро это решение оспорили.

23 марта 2021 года Псковский городской суд по иску Савицкой приостановил для нее действие этого статуса. Тот же суд отказал Камалягину в приостановке статуса СМИ-иноагента.