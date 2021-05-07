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Суд признал законным включение главреда псковской газеты в реестр иноагентов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Псковский городской суд отказал в удовлетворении административного иска главного редактора издания "Псковская губерния" Дениса Камалягина о признании незаконным его включения в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, сообщила "Интерфаксу" представитель Камалягина, адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Мартынова.

"Суд только что признал законным решение Минюста о включении Дениса Камалягина в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента", - сообщила агентству Мартынова в пятницу.

По ее словам, решение суда будет обжаловано.

В иске Камалягин настаивал на незаконности его внесения в реестр и просил отменить соответствующее распоряжение Минюста.

"Фактически применимые в настоящем деле положения закона ставят истца в менее благоприятное положение по сравнению с другими физическими лицами, например, имеющими источник дохода только от российских юридических лиц, что не имеет разумного оправдания", - отмечается в иске журналиста.

Минюст РФ в декабре прошлого года признал первых пятерых человек, в том числе Камалягина, СМИ-иноагентами. Все они заявляли о намерении оспорить этот статус. Иски четверых - Камалягина, правозащитника Льва Пономарева, журналистов Людмилы Савицкой и Сергея Маркелова - суды отклонили, при этом решения в силу не вступили. Иск художницы и фемактивистки из Санкт-Петербурга Дарьи Апахончич находится на рассмотрении суда.

Денис Камалягин Татьяна Мартынова Агора Псковская область Псковская губерния Минюст РФ

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