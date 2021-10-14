Запрет промышленного вылова дельфинов и китов прошел первое чтение

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект (№ 1173188-7) о запрете промышленного и прибрежного вылова китов, дельфинов и морских свиней. Отдельные депутаты предложили его ужесточить, запретив ловить дельфинов и китов для дельфинариумов.

Представляя законопроект, замглавы Минсельхоза Максим Увайдов сказал, что запрет будет распространяться как на юридических лиц, так и на индивидуальных предпринимателей. По его словам, в правительстве считают важным сохранить и восстановить популяции китов и дельфинов.

Во время обсуждения проекта, единоросс Светлана Бессараб обратила внимание, что дельфинов и китов в промышленных масштабах в России и так не добывают.

Депутат-единоросс Владимир Бурматов отметил, что резонансная история с "китовой тюрьмой", по следам которой был разработан законопроект, стала возможной в рамках так называемого лова в культурно-просветительских целях, когда морских животных ловят для дельфинариумов и океанариумов. Бессараб сказала, что там животных содержат в жестоких условиях.

Оба депутата считают, что нужно запретить такую деятельность, опираясь на международный опыт.

Бессараб предложила внести эту поправку ко второму чтению законопроекта, разрешив лишь отлов в учебных целях, когда дельфины и киты исследуются, а затем отпускаются на волю.

В профильном комитете возражают, что в первую очередь нужно заняться ужесточением условий лицензирования для дельфинариев и океонариумов, а также условиями содержания животных в них.

"Мы ее в комитете рассмотрели. Должен сказать, что полтора миллиона у нас обращений по поводу вашей законодательной инициативы (о запрете лова в культурно-просветительских целях - ИФ). Мы согласны, что надо обязательно ужесточить 99-й закон, связанный с лицензированием, и условия, в которых содержатся млекопитающие для культурно-просветительских целей, должны быть гуманными и соответствовать беспокойству экологов. Думаю, таким образом, мы с вами найдем общее понимание", - сказал глава комитета по аграрным вопросам коммунист Владимир Кашин.

Изменить законодательство после резонансной истории с "китовой тюрьмой" предложил президент Владимир Путин.

В октябре 2018 года экологи стали бить тревогу о том, что в бухте Средней на юге Приморского края в тесных вольерах в тяжелых условиях содержат 11 косаток и 90 белух, отловленных для продажи в иностранные океанриумы. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета выяснилось, что эти животные были выловлены с многочисленными нарушениями закона. С июня 2019 года до ноября специалисты постепенно вывозили косаток и белух из "китовой тюрьмы" и выпускали в Охотское море. Ученые отслеживали их и сообщали, что они адаптировались к дикой природе.