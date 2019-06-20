Россия запретит отлов млекопитающих в культурно-просветительских целях

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россия запретит вылов белух и косаток в культурно-просветительских целях, сообщил в четверг заместитель председателя правительства РФ Алексеей Гордеев в ходе "Прямой линии" с президентом.

Животных можно будет ловить в научных целях. Кроме того, исключение сделают для народов Крайнего Севера, поскольку, по словам Гордеева, это их традиционное занятие. Им разрешат ловить морских млекопитающих "в небольших количествах".

Зампред добавил, что выловленных белух и косаток вернут в место их обитания. Эта операция займет порядка четырех месяцев, полагает Гордеев.

"Когда животные будут помещены в бухту Хабаровского края, специалисты продолжат наблюдение, главное осуществить правильно реадаптацию", - заключил он.

Сегодня, 20 июня, животных начали отпускать из "китовой тюрьмы". Двух косаток перегрузили в фуры, рассказал "Интерфаксу" очевидец.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Китовая тюрьма"

В прошлом году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух. По некоторым данным, их планировалось продать в океанариумы, в том числе в Китае. Животных разместили в вольерах бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую называют "китовой тюрьмой". В начале весны в ней содержалось 87 животных - 11 косаток и 87 белух. Зимой три белухи и косатка пропали из вольеров.

Ученые, которые осматривали млекопитающих, отмечали их плохое состояние. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела.

С просьбой освободить косаток к властям РФ обращались голливудские актеры Памела Андерсон, Холи Мари Комбс, Кристин Дэвис, Кейт Мара, Эдвард Нортон, Марк Руффало, французский океанолог Жан-Мишель Кусто и другие знаменитости.