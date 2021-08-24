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Минюст сообщил, что "Дождь" получил более 130 тыс. евро от ЕС

Телеканал также получал опосредованное иностранное финансирование через фонды в РФ

Минюст сообщил, что "Дождь" получил более 130 тыс. евро от ЕС
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Признанный в РФ СМИ-иноагентом телеканал "Дождь" получал финансирование от Европарламента, а также опосредованное иностранное финансирование через российские фонды; принимая решение о признании его иностранным агентом, Минюст РФ действовал в соответствии с законом, заявляет министерство.

"Согласно полученным сведениям от Роскомнадзора, ООО Телеканал "Дождь" ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников. Так, в рамках заключенного договора ООО Телеканал "Дождь" получил от Европейского союза в лице Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более 130 тысяч евро", - говорится в сообщении Минюста.

Как отметили в министерстве, Росфинмониторингом установлено "получение ООО Телеканал "Дождь" опосредованного иностранного финансирования через российские фонды".

"Минюст России, принимая решение о включении ООО Телеканал "Дождь" в реестр (СМИ-иноагентов - ИФ), действовал в пределах своей компетенции и в установленном законом порядке", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, по данным Минюста, "Дождь" помимо получения иностранного финансирования систематически распространял материалы СМИ-иноагентов.

"Так, Роскомнадзором за период с июля 2020 года по июль 2021 года выявлены факты распространения и цитирования (...) материалов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента: "Голос Америки", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Телеканал Настоящее Время", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)", "Сибирь.Реалии", "Север.Реалии", SIA "Medusa Project", "VTimes.io" и так далее",- проинформировали в министерстве.

Там напомнили, что согласно статье 6 закона "О средствах массовой информации" российское юрлицо, распространяющее сообщения и материалы, которые созданы и (или) распространены иностранным СМИ-иноагентом и (или) российским юридическим лицом, учрежденным иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) участвующие в создании указанных сообщений и материалов, может быть признано выполняющим функции иноагента, если оно получает денежные средства и (или иное имущество от иностранных источников).

20 августа Минюст внес телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" в реестр СМИ-иноагентов. Как сообщил "Интерфаксу" член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), журналист Николай Сванидзе, члены Совета позднее провели встречу с представителем Минюста касательно этого решения. "Он вполне четко и ответственно отвечал на вопросы. По его словам, Минюст выполняет роль техническую, он получает документы из Росфинмониторинга, Роскомнадзора, он эти документы исполняет. Я думаю, что он говорил чистую правду. Согласно этим документам, в частности, "Дождь" причислен к иностранным агентам", - сказал Сванидзе.

Как сообщила в своем фейсбуке член СПЧ Ева Меркачева, на встрече было озвучено, что в запросе, поступившем в Минюст из Роскомнадзора, говорится, что "Дождь", в частности, распространял материалы, созданные другими СМИ-иностранными агентами.

Дождь Минюст РФ Евросоюз Роскомнадзор

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