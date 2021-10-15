Минздрав обновил временные рекомендации по лечению COVID-19

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ выпустил тринадцатую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

Новая версия документа содержит показания по применению моноклональных антител в качестве противовирусных препаратов.

"Их использование у пациентов с факторами риска тяжелого течения позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие заболевания", - отмечается в сообщении Минздрава РФ.

Также в новую версию методических рекомендаций внесены усовершенствованные схемы лекарственной терапии для амбулаторных пациентов, "позволяющие в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию", добавили в пресс-службе.

Документ уже направлен в регионы РФ для использования медиками.