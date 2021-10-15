В России число случаев COVID за сутки достигло максимума за всю пандемию

Заболели 32 196 человек, умерли 999 пациентов - это новый антирекорд

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В России в пятницу обновлены два антирекорда за время пандемии: по числу новых заражений коронавирусом и по количеству скончавшихся. Заболели 32 196 человек, умерли 999 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Прошлогодний антирекорд по числу заболевших был обновлен уже дважды: накануне в четверг, когда было выявлено 31 299 заболевших, и в пятницу. В Москве выявили 6 631 случай заражения, заболеваемость держится на уровне июля. В Санкт-Петербурге выявлено 2 632 новых случая, в Московской области - 2 110.

Еще 791 новый случай COVID-19 зафиксирован в Самарской области, 695 - в Нижегородской области, 668 - в Воронежской области, 662 - в Башкирии, 578 - в Пермском крае, 575 - в Свердловской области, 568 - в Крыму, 567 - в Ростовской области, 465 - в Красноярском крае, 410 - в Челябинской области, 403 - в Иркутской области, 392 - в Омской области.

Кроме того, 391 случай - в Оренбургской области, 386 - в Саратовской области, 378 - в Волгоградской области, 370 - в Ставропольском крае, 357 - в Ульяновской области, 347 - в Смоленской области, 342 - в Удмуртии, 339 - в Архангельской области, 335 - в Алтайском крае, 322 - в Брянской области, 317 - в Хабаровском крае. Также 315 человек заболели в Вологодской области, 312 - в Пензенской области, 311 - в Тверской области, 303 - в Калининградской области, 300 - в Липецкой области, 292 - в Ленинградской области, 285 - в Тюменской области, по 282 - в Карелии, Белгородской области, Владимирской области. 271 - в Курской области, 270 - в Коми, 266 - в Севастополе, 261 - в Якутии, 256 - в Новосибирской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Большей всего скончавшихся в Москве - 70, в Петербурге - 62, в Краснодарском крае - 40.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 925 тыс. 176 случаев коронавирусной инфекции, 221 313 умерших и 6 млн 950 тыс. 024 выписанных, в том числе 22 тыс. 268 выписаны за последние сутки, из них 3 тыс. 756 выздоровевших приходится на Москву.