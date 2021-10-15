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Проценко назвал ситуацию с COVID-19 близкой к критической

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В инфекционных госпиталях в разных регионах России сложилась напряженная ситуация, туда поступает большое число пациентов с COVID-19, сообщил главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

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"Ситуация если не критическая, то близка к этому", - написал Проценко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в стране доминирующим стал более заразный дельта-штамм коронавируса: при нем наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно, что приводит к большому числу пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме.

В связи со сложившейся ситуацией Проценко призвал россиян активнее вакцинироваться против COVID-19. "Нужно вакцинироваться, чтобы подготовить свой организм к встрече с коронавирусом. Время сомнений давно пошло", - написал главврач.

Он также призвал врачей откровенно рассказывать пациентам о сложившейся ситуации и усилить разъяснительную работу.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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коронавирус Россия Денис Проценко

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