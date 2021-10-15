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Петербургский культурный форум отменен из-за COVID-19

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский международный культурный форум, который должен был пройти с 11 по 13 ноября, отменили из-за коронавируса, объявила через пресс-службу министр культуры Ольга Любимова.

Это решение министерство приняло, посоветовавшись с Роспотребнадзором, федеральным правительством, Смольным и профессиональным сообществом.

"Проделана колоссальная работа, и мы благодарим всех, кто принимал участие в подготовке данного мероприятия. Однако безопасность участников и гостей форума является для нас безусловным приоритетом", - заявила Любимова.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Петербурге выявили 2 632 новых случая заражения коронавирусом. Каждый сутки в городе в стационары кладут несколько сотен заболевших, 14 октября Смольный объявил о 555 госпитализированных за сутки.

Хроника 09 января 2020 года – 15 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Минкультуры Петербург Петербургский культурный форум

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