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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
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В Москве за год умерло в три раза больше священников и монахов, чем годом ранее

В столице COVID-19 заразились больше тысячи представителей духовенства

В Москве за год умерло в три раза больше священников и монахов, чем годом ранее
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - С начала пандемии в Москве заразились коронавирусом 350 православных священников и 720 насельников и насельниц монастырей, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Речь идет о тех, кто уже поправился или до сих пор болеет.

Статистику предстоятель РПЦ привел на ежегодном епархиальном собрании Москвы.

По словам патриарха, в 2020 году, впервые за многие годы численность московского духовенства сократилась и сейчас составляет 1817 человек.

Он назвал имена умерших в этом году священников и монахов - это 91 человек. Участники собрания пропели им "Вечную память". В 2019 году в столице умерли 33 представителя духовенства, в основном это были пожилые люди, отметил предстоятель РПЦ.

В самом начале пандемии в церкви сдержанно относились к мерам профилактики заражения. Представители РПЦ призывали крепче верить, а глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в телеэфире 14 марта высказывал убеждение, что РПЦ не откажется от богослужений и не будет закрывать храмы. Три дня спустя патриарх издал беспрецедентные новые правила по мерам безопасности в церквях, а затем ввел персональную ответственность священников за нарушения требований эпидемиологов.

РПЦ Москва патриарх Кирилл коронавирус

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