Госдеп заявил, что США не будут участвовать в московской встрече по Афганистану

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Представителей из США не будет на встрече московского формата по Афганистану, которая состоится 20 октября в Москве, заявил в понедельник представитель госдепа США Нед Прайс.

"Мы не будем участвовать в московских переговорах на этой неделе", - сказал Прайс на брифинге.

По словам Прайса, сейчас США находятся "не в том положении", чтобы принимать участие во встрече. Он добавил, что это связано с "логистическими сложностями" для Вашингтона.

При этом представитель госдепа отметил, что такой формат обсуждений - с участием России, Китая, США и Пакистана - является "эффективным и конструктивным", и США готовы принять участие в таком форуме в будущем.

Как сообщалось, на встречу в Москве приглашены представители США, Китая, Пакистана, Ирана и Индии. Делегация афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) во главе с заместителем премьер-министра Афганистана Абдулом Саламом Ханафи во вторник также прибудет в Москву для участия в обсуждениях.

Встреча московского формата по Афганистану пройдет в Москве 20 октября. Как сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, накануне встречи, 19 октября, состоится встреча "расширенной тройки" по Афганистану - США, РФ, КНР и Пакистана, где будет предпринята попытка "выработать общую позицию по меняющейся ситуации в Афганистане".