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Военного атташе США вызвали в Минобороны из-за действий эсминца

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Американского военного атташе вызвали в пятницу в Минобороны России в связи с инцидентом с эсминцем Chafee, который, по данным российских военных, попытался нарушить госграницу России в Японском море.

Дипломату указали "на непрофессиональные действия экипажа эсминца Chafee ВМС США, грубо нарушившего Международные правила предупреждения столкновения судов в море и положения российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года", говорится в сообщении Минобороны.

Ранее ведомство сообщило, что 15 октября днем Chafee предпринял попытку пересечь российскую границу, получил несколько предупреждений и был вытеснен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц".

Экипаж корабля "Адмирал Трибуц" предупредил америкаанцев по международному каналу связи о недопустимости подобных действий, а также уведомил эсминец США о том, что он находится в закрытом для судоходства районе из-за проведения учений с артиллерийскими стрельбами.

Минобороны США Москва Японское море Китай Chafee Адмирал Трибуц

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