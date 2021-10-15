Российский корабль не дал эсминцу США нарушить границу РФ в Японском море

Эсминец Chafee. Архивное фото. Фото: Dickson Lee/South China Morning Post via Getty Images

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Корабль Тихоокеанского флота пресек попытку эсминца ВМС США пересечь госграницу РФ в Японском море, сообщили в Минобороны России.

"Сегодня, 15 октября, около 17:00 по местному времени эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы", - отметили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц", действуя в рамках международных правил мореплавания, после нескольких предупреждений иностранному кораблю взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод.

"Эсминец УРО Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17:50 отвернул на обратный курс, когда до БПК "Адмирал Трибуц" оставалось менее 60 метров", - сказали в Минобороны.

Там добавили, что экипаж корабля "Адмирал Трибуц" предупредил иностранцев по международному каналу связи о недопустимости подобных действий, а также уведомил эсминец США о том, что он находится в закрытом для судоходства районе из-за проведения учений с артиллерийскими стрельбами.

"После полученного предостережения эсминец Chafee вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлету с палубы вертолета, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением Международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года.